Во все тяжкие: на тюменской трассе задержали закладчика с метамфетамином

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-08T13:52:01+03:00

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Тюменские полицейские изъяли из незаконного оборота более четырех килограммов наркотических средств. Это случилось благодаря информатору, который сообщил, что на территории региона организована поставка крупных партий запрещенных веществ.

Тюменские наркополицейские и автоинспекторы провели операцию, в результате которой на 40 километре автодороги Тюмень – Ишим – Омск была задержана «Тойота» под управлением 45-летнего безработного ранее судимого жителя столицы. Мужчина оказался межрегиональным курьером, в обязанности которого входило оборудование тайников с крупными партиями наркотических средств на территории страны.

– В салоне авто была сумка, в которой находились метамфетамин массой свыше 687 граммов и гашиш – более полутора килограммов. Выяснилось, что фигурант оборудовал тайники с наркотиками в Казани, Тольятти, Набережных Челнах, Ижевске, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Из них изъято свыше двух килограммов наркотиков, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время закладчик заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU