Взяла бутылку с бензином: тюменка пыталась сжечь загон с коровами

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-08T10:11:31+03:00

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В Тюменской области вынесен приговор женщине, которая подожгла загон с коровами. Она хотела сжечь животных из-за разногласий со своей неприятельницей.

– 4 октября прошлого года около пяти часов утра гражданка И., находясь в селе Бушуево Юргинского района, на почве личных неприязненных отношений к гражданке С. решила уничтожить имущество последней. С целью реализации своего преступного умысла женщина взяла бутылку с бензином и с ней пришла к хозяйственной постройке с находящимися в ней коровами, облила один из углов строения и подожгла, – рассказали в пресс-службе Омктинского районного суда Тюмени.

Там добавили, что к счастью, противоправные действия доведены до конца не были: пожар оперативно потушили. Подсудимая свою вину в предъявленном ей обвинении признала полностью. Суд назначил злоумышленнице наказание в виде лишения свободы на срок один год и три месяца условно, с испытательным сроком два года. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU