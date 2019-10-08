2019-10-08T09:24:03+03:00
Происшествия

В Тюмени 80-летней пенсионерке грозит два года тюрьмы за толчок соседки с лестницы

Сейчас женщина отпущена под подписку о невыезде
Вадим Бегун
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Тюменская пенсионерка толкнула соседку с лестницы. Фото - pixabay.com.Тюменская пенсионерка толкнула соседку с лестницы. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений. Пожилая женщина оказалась на больничной койке после очередной ссоры со своей соседкой.

– В подъезде жилого дома по улице Харьковской произошел конфликт между соседками. Пенсионерки длительное время находились в неприязненных отношениях и словесно конфликтовали, однако на этот раз ссора привела к телесным повреждениям. Встретившись на лестничном проходе, одна из женщин толкнула другую. В результате падения вторая участница конфликта сломала руку и повредила мягкие ткани, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Она также сообщила, что выехавший на место происшествия участковый доставил 80-летнюю пенсионерку в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Пожилой женщине теперь грозит тюремное заключение на срок до двух лет, а пока она отпущена под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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