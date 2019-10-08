В Тюмени 80-летней пенсионерке грозит два года тюрьмы за толчок соседки с лестницы

СЕГОДНЯ 09:24 2019-10-08T09:24:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений. Пожилая женщина оказалась на больничной койке после очередной ссоры со своей соседкой.

– В подъезде жилого дома по улице Харьковской произошел конфликт между соседками. Пенсионерки длительное время находились в неприязненных отношениях и словесно конфликтовали, однако на этот раз ссора привела к телесным повреждениям. Встретившись на лестничном проходе, одна из женщин толкнула другую. В результате падения вторая участница конфликта сломала руку и повредила мягкие ткани, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Она также сообщила, что выехавший на место происшествия участковый доставил 80-летнюю пенсионерку в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Пожилой женщине теперь грозит тюремное заключение на срок до двух лет, а пока она отпущена под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU