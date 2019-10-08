2019-10-08T09:00:35+03:00
Общество

Просил отсрочки: тюменец полгода не платил хозяйке квартиры за съем

В дело пришлось вмешаться судебным приставам
Вадим Бегун
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Тюменец полгода не платил за съемную квартиру. Фото - УФССП по Тюменской области.Тюменец полгода не платил за съемную квартиру. Фото - УФССП по Тюменской области.
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В Тюмени квартиросъемщик целых полгода не оплачивал за аренду жилья. У хозяйки квартиры, наконец, лопнуло терпение, и она обратилась за помощью к служебным приставам.

По словам женщины, первое время квартиросъемщик оплачивал свое проживание своевременно, хлопот не составляя. Однако последние полгода мужчина не производил оплату, все время прося отсрочки. В итоге у него накопился долг в 105 тысяч рублей, и тюменка обратилась в суд с исковым заявлением.

– Суд встал на сторону женщины, но недобросовестный молодой человек, работающий системным администратором и имеющий постоянный доход, в добровольном порядке оплачивать за прожитое время не спешил. После всех соответствующих запросов пришлось вынести постановление о запрете на выезд за пределы Российской Федерации и о взыскании средств с заработной платы должника, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что только после этих мер молодой человек собрал свои вещи и съехал с квартиры женщины. В настоящее время он подыскивает себе новое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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