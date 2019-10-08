Просил отсрочки: тюменец полгода не платил хозяйке квартиры за съем
В Тюмени квартиросъемщик целых полгода не оплачивал за аренду жилья. У хозяйки квартиры, наконец, лопнуло терпение, и она обратилась за помощью к служебным приставам.
По словам женщины, первое время квартиросъемщик оплачивал свое проживание своевременно, хлопот не составляя. Однако последние полгода мужчина не производил оплату, все время прося отсрочки. В итоге у него накопился долг в 105 тысяч рублей, и тюменка обратилась в суд с исковым заявлением.
– Суд встал на сторону женщины, но недобросовестный молодой человек, работающий системным администратором и имеющий постоянный доход, в добровольном порядке оплачивать за прожитое время не спешил. После всех соответствующих запросов пришлось вынести постановление о запрете на выезд за пределы Российской Федерации и о взыскании средств с заработной платы должника, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
В ведомстве также добавили, что только после этих мер молодой человек собрал свои вещи и съехал с квартиры женщины. В настоящее время он подыскивает себе новое жилье.
ИСТОЧНИК KP.RU