Проверьте зрение бесплатно: в Тюмени стартовала акция для горожан

СЕГОДНЯ 08:12 2019-10-08T08:12:52+03:00

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Число людей с проблемами зрения стремительно растет. Согласно статистике, сегодня в стране плохо видят более 20 млн человек. Причин тому множество, но главные из них – пассивный образ жизни, глобальная урбанизация и активное развитие технологий.

В октябре городской центр коррекции зрения «GAZ ОПТИКА» и портал «Мегатюмень» запускают социальный проект «Я вижу» и предлагают тюменцам и гостям города проверить свое зрение совершенно бесплатно. Чтобы попасть к специалисту и пройти диагностику, вам не придется томиться в очереди у кабинета офтальмолога: нужно всего лишь перейти по этой ссылке, выбрать удобные дату, время, адрес салона и нажать кнопку «записаться».

Акция пройдет с 5 по 20 октября 2019 года в Тюмени. Стать ее участником может любой желающий старше 18 лет. Не теряйте времени, запишитесь на бесплатную проверку прямо сейчас.