Тюменские педагоги станут навигаторами для своих учеников

СЕГОДНЯ 21:59 2019-10-07T21:59:03+03:00

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В Тюменской области с 8 по 10 октября состоится очный блок обучения по программе повышения квалификации «Современные подходы, методики и инструменты профориентационной работы педагога-навигатора» в рамках федерального проекта по ранней профориентации школьников «Билет в будущее» национального проекта «Образование».

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, обучение пройдут более тысячи учителей со всей Тюменской области. Педагог-навигатор отвечает за профориентацию и использует возможности проекта «Билет в будущее» в своей работе. Это необходимо для сопровождения выбора участника и индивидуальных рекомендаций.

Несколько дней назад для учеников с 6 по 11 классы завершился первый этап проекта «Билет в будущее». Онлайн-тестирование прошли более 8 тысяч школьников со всей Тюменской области. Диагностика позволяет определить уровень осознанности и готовность школьника к выбору, а также уровень владения основными гибкими навыками. Также тестирование выявляет сферу профессиональных интересов подростков и их знания о конкретных компетенциях. Благодаря результатам теста ребята могут определить свои возможности, интересы и способности и перейти к практическим мероприятиям.

Напомним, что проект «Билет в будущее» – проект по ранней профессиональной ориентации учеников 6-11 классов. Методика тестирования основана на научных трудах отечественных ученых и практике экспертов союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который является оператором проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU