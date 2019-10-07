Тюменский врач стала лауреатом премии за выдающийся вклад в развитие российской перинатальной медицины

СЕГОДНЯ 21:46 2019-10-07T21:46:06+03:00

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Тюменский врач неонатолог-реаниматолог из Областной клинической больницы № 2 Виктория Емельянова стала лауреатом премии «Первые лица - 2019» в номинации «Открытие года». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, премия присуждается выдающимся людям и медицинским учреждениям за заметный вклад в развитие российской перинатальной медицины. Итоги всероссийского конкурса озвучили на XIV Ежегодном конгрессе специалистов перинатальной медицины в Москве.

Виктория Емельянова работает в отделении реанимации новорождённых ОКБ №2 уже одиннадцать лет. Её главными пациентами являются малыши, которым требуется хирургическая коррекция врождённых пороков развития желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы. Виктория Александровна вместе со своими коллегами проводит подготовку перед операцией, анестезиологическое пособие и выхаживает маленьких пациентов после хирургического вмешательства. Кроме работы, врач активно ведёт научную деятельность. Результаты её исследований помогают в практике другим врачам и помогают спасать детские жизни.

Всего за годы работы отделения реанимации новорождённых медицинскую помощь получили почти 4 тысячи новорождённых.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что челюстно-лицевой хирург ГБУЗ ТО «ОКБ №2» Денис Ермаков вошёл в число победителей всероссийской олимпиады профессионального мастерства по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии среди клинических ординаторов и молодых специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU