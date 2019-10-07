Программа переселения граждан из аварийного жилья в Тюменской области идёт с опережением сроков

СЕГОДНЯ 21:32 2019-10-07T21:33:24+03:00

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Тюменская область выполнила целевой показатель по расселённой площади, который установлен на 2019 год в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом рассказал глава Минсельхоза РФ Владимир Якушев на пленарном заседании расширенной стратегической сессии по развитию ЖКХ в Уфе. По словам министра, помимо Тюменской области досрочно закрыли программу по 2019 году 15 регионов, включая Югру и Ямал.

На 1 октября 2019 в Тюменской области расселено 13,1 тысяч квадратных метров аварийного жилья (284 жилых помещения, 766 человек), что в четыре раза выше установленного проектом показателя на 2019 год – 2,79 тысяч квадратных метров. До конца этого года планируется расселить почти 1 тысячу человек и освободить 22,8 тысяч «квадратов» аварийного фонда.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, национальный проект «Жильё и городская среда» ставит перед регионом амбициозную задачу – рост объёма ввода жилья в 1,5 раза к 2024 году.

- На протяжении шести лет в Тюменской области вводится порядка 1,4 млн квадратных метров жилья. Нам нужно в этом объеме жильё не только построить – оно должно быть качественным и востребованным. Что касается программы переселения из аварийного жилья, то в этом направлении у нас уже накоплен серьёзный опыт, - отметил глава региона, подчеркнув, что в последние годы регион выполнял программу с опережением срока.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», программу по переселению граждан из аварийного жилья на 2013-2017 годы Тюменская область каждый год выполняла с опережением графика. В итоге программа была закрыта раньше намеченного срока на 8 месяцев, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU