В шести муниципалитетах Тюменской области завершена уборка урожая

СЕГОДНЯ 21:00 2019-10-07T21:00:48+03:00

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В Голышмановском городском округе, Сладковском, Сорокинском, Тобольском, Тюменском и Уватском районах Тюменской области завершена уборка урожая. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, всего на сегодняшний день в регионе обмолочено зерновых и зернобобовых культур на площади 623,4 тыс. гектаров (94,5% от плана). Урожай весомый – более 1,5 млн тонн зерна, средняя урожайность составила 24,7 центнеров с гектара. Самая высокая урожайность у сельхозпроизводителей Заводоуковского городского округа — 34 центнера с гектара.

Первыми в Тюменской области завершили работы аграрии Сорокинского района. Они обмолотили зерновые и зернобобовые на площади почти 22,9 тыс. гектаров, что составляет 100% от плана. Валовый сбор составил 41,9 тысяч тонн при урожайности 18 центнеров с гектара. В этом же районе полностью провели уборку технических культур на площади 2,1 тысяч гектаров, намолочено 2 тысячи тонн при урожайности 9 центнеров с гектара.

На зимовку 2019-2020 года для животноводческих комплексов Сорокинского района заготовлено 7,3 тысяч тонн сена или 110% от потребности и 19 тысяч тонн сенажа, что составляет 100% от потребности. Сегодня здесь продолжается осенняя обработка, обработано почвы на площади 14,9 тыс. га (80% от плана). Семенной фонд сельскохозяйственных культур под планируемую площадь посева 2020 года засыпан в полном объёме – 7 тысяч тонн.

Кроме того, в Тюменской области убрано 84% картофеля – валовый сбор составил почти 215 тысяч тонн при урожайности 299 центнеров с гектара. Собрано и 65% овощей открытого грунта – получено уже более 40 тысяч тонн, урожайность составила 435 центнеров с гектара.

Под урожай 2020 года на 100% в Тюменской области проведена засыпка семян яровых зерновых и зернобобовых культур.

ИСТОЧНИК KP.RU