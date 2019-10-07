2019-10-07T20:47:19+03:00
Общество

В Исетском районе отремонтируют старый детский сад и построят новый

Строительство и ремонт ведутся в рамках национального проекта «Демография»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Исетском районе отремонтируют старый детский сад и построят новыйВ Исетском районе отремонтируют старый детский сад и построят новыйФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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В Тюменской области продолжается строительство и ремонт новых детских садов, в рамках национального проекта «Демография». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, совсем скоро в селе Шорохово Исетского района будет отремонтирован детский сад «Радуга». Соответствующее распоряжение о выделении средств на эти цели из областного бюджета подписал губернатор региона Александр Моор.

Здание детского сада «Радуга» построили в 1987 году, и на сегодняшний день нуждается в реконструкции. Это единственное дошкольное учреждение в селе, его посещают более 150 воспитанников. В настоящее время подготовлена проектная документация и получены положительные заключения о достоверности определения сметной стоимости.

На выделенные средства строители капитально отремонтируют фасад, внутренние помещения и входные группы. Также будет произведена замена систем водо- и электроснабжения, сантехнического оборудования, установлены системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, выполнено благоустройство территории.

- В рамках национальных проектов в регионе строятся новые детские сады и школы. Совсем недавно два новых детских сада открылись в областной столице, до конца года планируется открытие детсадов в Тобольске и Исетском, - отметил губернатор Александр Моор.

В самом Исетском до конца 2019 году планируется завершить строительство детского сада «Солнышко». Строительство нового здания площадью более 2,6 тыс. квадратных метров ведётся за счёт средств областного бюджета. В новом детсаду появятся группы для детей в возрасте до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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