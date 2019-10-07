2019-10-07T20:34:38+03:00
Общество

«Серебряный» волонтёр из Тюмени выиграла грант на развитие социального проекта

Вера Тухватуллина получила 150 тысяч рублей на развитие «Инклюзивного театра серебряных волонтеров «ТЕАТР - МЫ ВСЕ»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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«Серебряный» волонтёр из Тюмени выиграла грант на развитие социального проекта«Серебряный» волонтёр из Тюмени выиграла грант на развитие социального проекта
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Жительница Тюмени Вера Тухватуллина стала одним из победителей Всероссийского конкурса поддержки социальных проектов «Молоды душой», организуемого Ассоциацией волонтерских центров и благотворительным фондом «Память поколений». Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, серебряный волонтёр получила грант в размере 150 тысяч рублей с проектом «Инклюзивный театр серебряных волонтеров «ТЕАТР - МЫ ВСЕ».

Конкурс социальных проектов «Молоды душой» прошел в России уже во второй раз, в рамках Всероссийского форума «серебряных» добровольцев, который состоялся в Москве. Победителями конкурса стали 27 активистов, которые получили средства на реализацию своих инициатив в размере от 50 до 250 тысяч рублей.

Ключевая цель форума – выявить и тиражировать лучшие волонтерские практики и методики, инновационные формы организации добровольческой деятельности среди граждан в возрасте от 55 лет и старше. По словам председателя Совета Ассоциации волонтерских центров, члена Общественной палаты РФ Артема Метелева, в общей сложности на конкурс пришло 678 заявок из 68-ми регионов России.

- Из них в финал прошли 42 инициативы, и здесь на площадке форума в рамках очной защиты все финалисты презентовали свои проекты экспертной комиссии. По итогам, победителями были выбраны 27 участников, которые в общей сложности на реализацию своих проектов получили 3,5 миллиона рублей, - отметил он.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», конкурс проходил по 5 номинациям: «Наставничество», «Социальная помощь», «Просвещение», «С заботой о природе» и «Активное долголетие». Участие в нём приняли волонтёры, руководители и представители добровольческих объединений и НКО, бизнеса и других инициативных групп, которые развивают «серебряное» волонтёрство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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