В Тюменской области выберут лучшую постановку по патриотическому воспитанию молодёжи

СЕГОДНЯ 20:22 2019-10-07T20:22:05+03:00

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В Тюменской области продолжается приём заявок на участие в областном заочном конкурсе «Нам дороги эти позабыть нельзя!». Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, заявки на лучшую постановку по патриотическому воспитанию молодёжи принимаются до 15 октября 2019.

В конкурсе могут принять участие воспитанники и руководители поисковых отрядов, военно-мемориальных и тимуровских команд, сотрудники и волонтёры школьных краеведческих музеев, регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», которые ведут деятельность в Тюменской области.

Победителей определят по номинациям:

- лучший поисковый отряд; - юный поисковик года; - лучший школьный краеведческий музей; - лучшая военно-мемориальная команда; - лучшая тимуровская команда; - лучший штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; - лучшие методические материалы.

При этом выбирать победителей будут в том числе и по объёму работ и мероприятий, которые были проведены в 2019 году.

КУДА ОТПРАВЛЯТЬ?

Центр науки, экологии и техники (ул. Геологоразведчиков, 6а), каб. № 205. Телефон (3452) 688-576 (доб.88).

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что региональное объединение «Защита Отечества» помогла организовать и провести 49 проектов и мероприятий патриотической направленности на территории Тюменской области. На эти цели было выделено более 3,6 млн рублей, все эти средства были освоены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU