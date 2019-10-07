2019-10-07T20:12:16+03:00
Наука

Молодые учёные и специалисты могут получить субсидии на развитие научно-инновационных проектов

Для этого им нужно принять участие в третьем форуме-акселераторе «ТехноКульт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Молодые учёные и специалисты могут получить субсидии на развитие научно-инновационных проектовМолодые учёные и специалисты могут получить субсидии на развитие научно-инновационных проектов
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Молодых учёных, специалистов, студентов и аспирантов, которые хотят получить развитие научно-инновационных проектов с потенциалом коммерциализации, приглашают принять участие в третьем форуме-акселераторе «ТехноКульт». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, мероприятие состоится на площадке Тюменского технопарка с 22 октября по 29 ноября 2019. Регистрация проводится на сайте проекта до 22 октября.

Форум-акселератор откроет День инноваций в Тюменском технопарке 22 октября в 11 часов. Участники узнают истории успеха победителей конкурса инновационных проектов 2018 года, обсудят перспективы взаимодействия стартапов и корпораций с региональными и федеральными экспертами. Также пройдёт установочная сессия.

По словам председателя оргкомитета форума Владислава Огайя, авторы проектов, которые попадут в акселератор, пройдут образовательную программу.

- Это пять блоков, несколько контрольных точек, предварительная защита проектов. Лучшие будут отобраны на финал, - отметил он.

В программе – тренинги, индивидуальные занятия по вопросам формирования проектной команды, привлечению инвестиций и коммерциализации инновационных проектов в Тюменской области, а также лекции.

28 ноября пройдёт конкурс инновационных проектов. Финалистам предстоит защитить проекты перед профильными экспертами и потенциальными инвесторами. Впоследствии они получат возможность выиграть призы от партнёров и побороться за финансирование в партнёрских программах. Победителей конкурса назовут 29 ноября.

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области тоже отметит лучшие проекты. Впоследствии их авторы могут стать резидентами Технопарка и получить дополнительные субсидии на развитие проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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