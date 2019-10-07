2019-10-07T19:32:15+03:00
Экономика

В Тюмени впервые запустили образовательный акселератор «Предпринимательство в действии»

Он реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской областиФото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
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В Тюменском технопарке сегодня, 7 октябоя, впервые состоялся запуск образовательного акселератора «Предпринимательство в действиях». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, проект реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В программе акселератора – полный курс по диагностике текущего состояния бизнеса и составлению стратегии развития и масштабирования предприятия. Этому должны научиться сразу 49 субъектов малого и среднего бизнеса МСП. Такой модуль по повышению квалификации проходит примерно за один год, но тюменские бизнесмены могут получить нужные знания и внедрить их в компании всего за три месяца.

По словам заместителя директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова, региону важно посмотреть, насколько результат формата акселерационной программы отличается от традиционного.

- Проект предполагает не обучение в чистом виде, а действие. За время акселерациикомпания должна совершить определенное развитие, выработать вместе с ментором план действий и корректировок бизнес-процессов. По результатам программы будет понятен формат, объем и масштаб акселерации для предпринимателей на следующий год, - отметил Антон Машуков.

С участниками образовательного акселератора будут работать бизнес-тренеры – четверо московских экспертов в программах акселерации малого бизнеса и 19 наставников – тюменских предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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