2019-10-07T19:07:56+03:00
Экономика

Корейские и тюменские предприниматели обсудили перспективы взаимовыгодного партнёрства

Рабочую встречу посвятили развитию тюменско-корейских экономических и торговых связей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской областиФото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
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В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области состоялась рабочая встреча шести бизнесменов из Республики Корея с тюменскими предпринимателями. Мероприятие было посвящено дальнейшему развитию тюменско-корейских экономических и торговых связей.

По словам директора департамента Леонида Остроумова, Тюменская область заинтересована в развитии экспортной активности местных предприятий.

- Для этого в регионе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" целенаправленно действует областной центр поддержки экспорта. Областное правительство готово предоставить тюменским и зарубежным инвесторам всю необходимую государственную поддержку для реализации совместных инвестиционных проектов, - отметил Леонид Остроумов.

Сегодня Республика Корея активно экспортирует в наш регион продукцию нефтехимических предприятий, которые действуют на Тобольской промышленной площадке компании «СИБУР». Как отметил Леонид Остроумов, самыми перспективными направлениями дальнейшего развития тюменско-корейских торговых связей являются АПК, пищевая промышленность и деревообработка.

Как отметил руководитель корейской делегации, глава района Курогу корейской столицы Сеула господин Сон Ли, делегация приехала в Тюмень, чтобы посмотреть на перспективы для развития экономического сотрудничества.

- Надеюсь, что эта встреча положит начало дружбе между нашими бизнесменами. Думаю, представители корейских компаний расскажут своим коллегам о визите в Тюмень, и наше сотрудничество будет расширяться, - отметил Сон Ли.

По окончании встречи представители корейских и тюменских компаний обсудили перспективы взаимовыгодного партнёрства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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