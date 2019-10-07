2019-10-07T15:36:10+03:00
Здоровье

В Тюмени осудят стажерку, из-за неверного диагноза которой умер мальчик

Материалы дела скоро отправят в суд
Вадим Бегун
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Стажерку, из-за которой умер мальчик, осудят в Тюмени. Фото - СК по Тюменской области.Стажерку, из-за которой умер мальчик, осудят в Тюмени. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней врача-стажера одной из областных больниц. Женщина ненадлежащим образом исполнила свои обязанности, в результате ее бездействия скончался мальчик.

– 3 мая прошлого года, врач-стажер, назначенная в одну из областных больниц с декабря 2016 года, приняла 12-летнего мальчика с жалобами на боли в животе. Обвиняемая, проявив небрежность, не в полной мере оценила анамнез и клиническую картину заболевания, в связи с чем неправильно диагностировала симптомы аппендицита. Доктор отказала потерпевшему в госпитализации, рекомендовав наблюдение у педиатра по месту жительства. На следующий день утром подросток поступил в больницу в тяжелом состоянии, а 7 мая умер, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Следователи выяснили, что женщина допустила дефекты диагностики. Именно поэтому аппендицит и прогрессировал. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело скоро направят в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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