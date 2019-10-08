2019-10-08T05:41:02+03:00
Общество

На улице Богдановича в Тюмени снова отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На улице Богдановича в Тюмени снова отключат светофоры.На улице Богдановича в Тюмени снова отключат светофоры.Фото: Вадим Бегун
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 4 октября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Богдановича и Карнацевича, а также на пересечении улиц Суходольской и Богдановича. Кроме того, обесточат светофоры с 12.00 до 15.00 на улице Барнаульской в районе онкодиспансера, а с 14.00 до 17.00 – на пересечении улиц Одесской и Дамбовской, а также на пересечении улиц Дамбовской и Гилевской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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