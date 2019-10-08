Тоболячка похитила банковскую карту у бывшего сожителя после расставания

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-08T07:00:55+03:00

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В Тобольске сожительница похитила у своего 58-летнего мужчины планщет с банковской картой. До этих действий, которые могут довести женщину до тюрьмы, они сильно поругались.

– Мужчина распивал алкогольные напитки со своей сожительницей. Вскоре она собралась ехать в Тобольский район, на этой почве между ними завязался конфликт. Местный житель ушел на кухню, а злоумышленница, воспользовавшись моментом, похитила планшет с банковской картой и ушла из дома. В ходе розыскных мероприятий 32-летняя подозреваемую была задержана. При ней обнаружен и похищенный гаджет, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Задержанная свою вину признала и сообщила, что больше проживать со своим сожителем не собиралась, именно поэтому и украла планшет. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU