2019-10-08T06:21:03+03:00
Происшествия

Тюменца, из-за которого в ДТП серьезно пострадала девочка, будут судить

Обвиняемый признал свою вину
Вадим Бегун
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Тюменца, из-за которого в ДТП серьезно пострадала девочка, будут судить. Фото - pixabay.com.Тюменца, из-за которого в ДТП серьезно пострадала девочка, будут судить. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени направлено в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором серьезно пострадала 11-летняя девочка. Виновником ДТП стал ранее судимый 47-летний местный житель.

– Как следует из материалов уголовного дела, 29 июня 2019 года мужчина на автомобиле ВАЗ в районе автозаправочной станции по улице Барнаульской, 83 врезался в «Ниссан Альмейра», который остановился на красный запрещающий сигнал светофора. После столкновения обе машины отбросило на бетонное ограждение, разделявшее полосы движения. В результате аварии тяжкий вред здоровью получила 11-летняя пассажирка японской иномарки, которая находилась на заднем сиденье, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Обвиняемый признал вину в ДТП. По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в Калининский районный суд Тюмени. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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