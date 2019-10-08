2019-10-08T05:00:54+03:00
Общество

Погода на 8 октября в Тюмени: все еще тепло и солнечно

Дождя в этот день не будет
Вадим Бегун
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В Тюмени сегодня тепло и солнечно.В Тюмени сегодня тепло и солнечно.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 8 октября, весь день небо в Тюмени будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +6, +7 градусов, днем потеплеет до 16 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +19. Вечером столбик термометра опустится до отметки +8 градусов. В этот день ожидается южный ветер, переходящий в юго-западный, 1-2 метра в секунду.

В этот день отмечается Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Наши предки приметили, если на Сергия первый снег выпадет, то зима установится на Михайлу (21 ноября). А если хорошая погода в этот день, то стоять ей целых три недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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