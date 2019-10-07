2019-10-07T14:18:07+03:00
Общество

Тюменским подросткам расскажут, как раскрыть свой талант

В областном центре пройдет мотивирующий мастер-класс
Вадим Бегун
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В Тюмени для подростков и родителей пройдет бесплатный мотивационный форум «Rocket Forum». Юношам помогут понять, как раскрыть свой талант, к чему стремиться и кем стать. Родителей же научат общаться со своими детьми, чтобы лучше понимать, чего хотят подростки.

– Семья является базовой ценностью для россиян. Но когда дети становятся подростками – это серьезное испытание как для них, так и для родителей. Чтобы сделать жизнь семьи проще, мы организовали этот форум. На нем подростки смогут найти ответы на вопросы о правильном целеполагании, повышении мотивации, эмпатии к окружающим, а родители – задать вопросы профессионалам из сферы подростковой психологии о том, как правильно семье пережить этап перехода своих детей во взрослую жизнь, – говорит организатор форума, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

На площадках мероприятия выступят известные ютуб-блогеры, предприниматели и психологи. Личности российского масштаба поделятся своими историями успеха, расскажут какие качества и навыки помогли им, и что необходимо делать уже сейчас, чтобы стать в будущем успешным человеком, востребованным на рынке профессий. После каждого выступления слушатели смогут задать спикерам вопросы. Зарегистрироваться на форум можно здесь.

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