Бесправная девочка устроила ДТП на родительской машине в центре Тюмени

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-07T14:46:52+03:00

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В Тюмени 15-летняя девочка устроила ДТП. В результате инцидента пострадал трехлетний ребенок.

Дорожный инцидент, в результате которого столкнулись «Хонда» и «Инфинити», произошел в минувшую субботу, 5 октября, в 12.45 на улице Пермякова, 75. По предварительным данным, японской иномаркой управляла 15-летняя девочка, не имеющая водительского удостоверения.

– Она нарушила правила проезда перекрестка. В результате ДТП пассажиры «Инфинити», 33-летняя девушка и ее 3-летний сын, получили телесные повреждения. Предварительно, девушка взяла автомобиль родителей, пока они были в отъезде. Обстоятельства выясняются, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве сообщили об еще одном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в субботу. Так, в Ялуторовске на пересечении улиц Щорса и Плодовой «Ниссан Жук» столкнулся с «Дэу Матиз», в результате чего малолитражку отбросило на «Шевроле Круз». 33-летний виновник аварии был пьян. Водитель автомобиля «Дэу», 55-летняя женщина, получила ушиб грудной клетки.

ИСТОЧНИК KP.RU