2019-10-07T15:08:20+03:00
Происшествия

Пожилой тюменец чуть не лишился части ноги во время работы с мотоблоком

Медики экстренно доставили невнимательного дачника в больницу
Вадим Бегун
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Тюменец сильно ранил ногу, работая на даче. Фото - pixabay.com.Тюменец сильно ранил ногу, работая на даче. Фото - pixabay.com.
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Накануне, 6 октября, 73-летний тюменец чуть не лишился голеностопа во время работы с мотоблоком на своем огороде. Его левую ногу затянуло в устройство, переломало кости голени, из ран хлынула кровь.

Первую помощь пострадавшему оказали родственники, которые прибежали на истошный крик. Пока один делал «скрутку» на бедре для остановки крови, другой вызвал скорую. Медики приехали на место ЧП спустя двадцать минут.

– Конечность была деформирована. Мы обездвижили травмированную конечность, восполнили кровопотерю, а после доставили пенсионера в Областную клиническую больницу № 2. Сейчас мужчина получает лечение в стационаре, – рассказал фельдшер бригады скорой медицинской помощи.

По информации пресс-службы станции, всего за минувшие выходные, с 5 по 6 октября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 366 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной помощи нуждались 590 человек, остальные – в неотложной. В стационары доставлены 613 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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