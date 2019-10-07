В середине недели в Тюмени значительно похолодает
Тюмень уже на этой неделе зальет дождями. В областном центре значительно похолодает.
Если завтра в Тюмени все еще будет солнечно и тепло, то уже в среду местных жителей ждет небольшое похолодание – до +13 градусов. В этот день солнце скроется за тучами. Совсем не видно его будет и в четверг, когда в областной центр придут сильные дожди. Температура воздуха понизится до девяти градусов выше нуля, поднимется ветер – до десяти метров в секунду.
В пятницу дождь не перестанет лить, хоть его мощь поубавится. На улице станет еще на один градус прохладней. В этот день будет дуть южный ветер примерно девять метров в секунду. В субботу он усилится – его порывы будут достигать 14 метров секунду. Дождь все так же будет докучать тюменцам.
Перестанет он лить только в воскресенье. Вместе с этим поднимется температура воздуха до + 13 градусов. Начало следующей недели выдастся достаточно теплым.
ИСТОЧНИК KP.RU