2019-10-07T12:43:36+03:00
Происшествия

Пенсионерка вылетела на автомобиле в тюменскую реку

Женщину госпитализировали, однако обошлось без серьезных травм
Вадим Бегун
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Тюменская пенсионерка вылетела на авто в воду. Фото - соцсети.Тюменская пенсионерка вылетела на авто в воду. Фото - соцсети.
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В одиннадцати километрах от Тюмени, в поселке Боровском произошло дорожно-транспортное происшествие. Пенсионерка на автомобиле «Рено Дастер» на полном ходу пролетела перекресток и, пробив дорожное ограждение, вылетела прямо в реку.

– По предварительным данным, 60-летняя женщина, не останавливаясь, проехала Т-образный перекресток. В результате дорожного инцидента машина повредила ограждение и оказалась в воде. Женщина получила несущественные повреждения в виде ушибов. В настоящее время причины и обстоятельства ДТП выясняются, – рассказали в управлении Госавтоинспекции по Тюменской области.

В пресс-службе департамента здравоохранения региона в свою очередь сообщили, что пояснили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 14.54. Бригады медиков прибыла на место происшествия спустя 14 минут. Тюменка получила травму руки и была доставлен в Областную клиническую больницу № 2, где ей оказали всю необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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