2019-10-07T15:45:27+03:00
Общество

В Тюмени дети разнесли иномарку, оставленную на парковке

Отвечать за поступок пришлось родителям
Вадим Бегун
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Тюменские подростки разбили машину. Фото - pixabay.com.Тюменские подростки разбили машину. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени родителям пришлось платить за грехи своих детей. Их чада разбили оставленный на парковке автомобиль, владелец которого подал иск в суд.

– Как стало известно из материалов дела, второго марта этого года истец обнаружил повреждения на принадлежащем ему автомобиле «Хонда», который находился на парковке по улице Широтной, 158/1. Мужчина обратился в полицию с заявлением. При просмотре записи с камер видеонаблюдения стало известно, что повреждения машине причинили несовершеннолетние дети. Их опросили в отделе полиции, и они признались в содеянном, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

Суд Тюмени взыскал с трех родителей в пользу автомобилиста материальный ущерб за поврежденное транспортное средство в размере более 162 тысяч рублей, а также иные расходы – почти 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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