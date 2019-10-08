Тюменцы пожаловались властям на работу УК «Вершина комфорта»
Тюменцы, проживающие в домах №115 и 117 по улице Новоселов, недовольны работой управляющей компании с говорящим названием «Вершина комфорта». Чиновники провели внеплановую проверку деятельности организации.
По информации департамента городского хозяйства администрации города Тюмени, основанием для проведения проверки послужило обращение от собственников жилых помещений в многоквартирных домах.
– В ходе нее, действительно, опасения граждан подтвердились. Нами было установлено ненадлежащее выполнение управляющей организацией условий договора управления многоквартирными домами. УК не соблюдает обязательств, – пояснили в департаменте.
Теперь ведомство инициирует и проведет собрание собственников помещений. Его цель – решение вопросов о расторжении договора управления с ООО «Вершина комфорта», о выборе новой управляющей организации или изменении способа управления многоквартирными домами.
ИСТОЧНИК KP.RU