2019-10-08T07:43:02+03:00
Общество

Тюменцы пожаловались властям на работу УК «Вершина комфорта»

Скорее всего, местные жители сменят управляющую компанию
Вадим Бегун
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Тюменцы недовольны работой компании "Вершина комфорта". Фото - Анастасия Баландина.Тюменцы недовольны работой компании "Вершина комфорта". Фото - Анастасия Баландина.
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Тюменцы, проживающие в домах №115 и 117 по улице Новоселов, недовольны работой управляющей компании с говорящим названием «Вершина комфорта». Чиновники провели внеплановую проверку деятельности организации.

По информации департамента городского хозяйства администрации города Тюмени, основанием для проведения проверки послужило обращение от собственников жилых помещений в многоквартирных домах.

– В ходе нее, действительно, опасения граждан подтвердились. Нами было установлено ненадлежащее выполнение управляющей организацией условий договора управления многоквартирными домами. УК не соблюдает обязательств, – пояснили в департаменте.

Теперь ведомство инициирует и проведет собрание собственников помещений. Его цель – решение вопросов о расторжении договора управления с ООО «Вершина комфорта», о выборе новой управляющей организации или изменении способа управления многоквартирными домами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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