2019-10-07T10:26:00+03:00
Общество

Чаще всего тюменцы жалуются на нарушителей правил парковки

Также местные жители недовольны открытыми люками
Вадим Бегун
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Тюменцы недовольны "мастерами" парковки.Тюменцы недовольны "мастерами" парковки.Фото: Вадим Бегун
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В сентябре на портал «Тюмень – наш дом» поступило 329 сообщений. Большинство горожан указывают на нарушителей правил парковки. Часто автолюбители оставляют своих железных коней прямо на газонах.

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, в сентябре в работу принято 79 сигналов о незаконной парковке. В отношении тринадцати владельцев транспортных средств составлены протоколы об административных правонарушениях, по остальным автомобилям проводятся мероприятия по установлению собственников.

Скриншот с портала "Тюмень - наш дом".

Скриншот с портала "Тюмень - наш дом".

– Неравнодушными тюменцами проинспектированы дороги на наличие повреждений. Так, в категорию «Текущее содержание дорог» поступило 79 замечаний. Выявлено 6 открытых люков (все колодцы приведены в надлежащее состояние), и 62 ямы на дорогах. На сегодняшний день 39 дефектов дорожного полотна ликвидированы, остальные – пока в работе, – сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что все так же среди горожан популярна рубрика «Текущее содержание дворовой территории». В нее направлено 59 сообщений. 78 процентов вопросов снято с контроля со статусом «Проблема решена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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