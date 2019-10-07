2019-10-07T09:36:18+03:00
Общество

Тюменцы могут узнать о проведении дорожных работ в режиме реального времени

Также теперь есть возможность увидеть места установки видеокамер
Вадим Бегун
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Тюменцы узнают о дорожных работах на сайте "Тюменьгортранса".Тюменцы узнают о дорожных работах на сайте "Тюменьгортранса".Фото: Вадим Бегун
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Новые сервисы с актуальной информацией появились на сайте МКУ «Тюменьгортранс». Теперь горожане в режиме реального времени могут узнать о работе светофоров, местах установки камер фотовидеофиксации, а также о проведении дорожных работ.

– Камеры фотовидеофиксации на карте нанесены черным цветом. Справа перечислены адреса и координаты установки камер. Основная масса объектов фото- и видеофиксации расположена на Червишевском и Тобольском трактах, улицах Мориса Тореза и Профсоюзной, а также на выделенных полосах для общественного транспорта, – сообщил директор «Тюменьготранса» Алексей Санник.

Остановки на карте отмечены зеленым. Их иллюстрируют фотографии, выводится информация с номерами маршрутов автобусов и прогнозом их прибытия. На вкладке «Дорожные работы» горожане увидят места проведения плановых работ с перекрытием дорог. По словам Санника, новые сервисы будут полезны как пользователям общественного транспорта, так и тюменцам, управляющими собственным автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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