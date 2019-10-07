2019-10-07T08:23:52+03:00
Происшествия

Частный дом полностью сгорел в Тюмени

Погибших, к счастью, нет
Вадим Бегун
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В Тюмени дотла сгорел частный дом. Фото - соцсети.В Тюмени дотла сгорел частный дом. Фото - соцсети.
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В минувшую субботу, 5 октября, в садоводческом товариществе «Липовый остров» произошел пожар. В результате возгорания деревянный жилой дом с мансардой, который располагался на улице 2-я Восточная, сгорел полностью.

– Вызов поступил в 11.24, на месте происшествия работали девятнадцать спасателей и семь единиц спецтехники. Стоит отметить, что ситуация осложнялась отсутствием источников водоснабжения в садовом товариществе. Так, пожарным приходилось ездить за водой на естественный водоем за два километра от места возгорания, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что дом площадью 48 квадратных метров согрел полностью. Спасателям удалось сохранить соседнее строение стоимостью около двух миллионов рублей. Погибших и пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания называется короткое замыкание электропроводки, передает "МегаТюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU

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