Частный дом полностью сгорел в Тюмени

СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-07T08:23:52+03:00

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В минувшую субботу, 5 октября, в садоводческом товариществе «Липовый остров» произошел пожар. В результате возгорания деревянный жилой дом с мансардой, который располагался на улице 2-я Восточная, сгорел полностью.

– Вызов поступил в 11.24, на месте происшествия работали девятнадцать спасателей и семь единиц спецтехники. Стоит отметить, что ситуация осложнялась отсутствием источников водоснабжения в садовом товариществе. Так, пожарным приходилось ездить за водой на естественный водоем за два километра от места возгорания, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что дом площадью 48 квадратных метров согрел полностью. Спасателям удалось сохранить соседнее строение стоимостью около двух миллионов рублей. Погибших и пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания называется короткое замыкание электропроводки, передает "МегаТюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU