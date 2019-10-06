Тюменская область – в числе победителей Всероссийской выставки-форуме «Вместе – ради детей»

СЕГОДНЯ 18:12 2019-10-06T18:12:46+03:00

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Делегация Тюменской области приняла участие в ежегодной Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей», которая состоялась в этнографическом парке-музее «Этномир» Калужской области. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, главной темой X юбилейной выставки стали «Национальные цели. Десятилетие детства».

Тюменцы стали победителями в двух номинациях. Профессиональное признание в номинации «Ценю жизнь» Тюменская область получила за эффективное внедрение современных способов профилактики и преодоления различных видов угроз безопасности детей, приводящих к потере детского населения. За эффективное применение электронных ресурсов для методического обеспечения работы с семьёй и детьми победа присвоена в номинации «Уникальный электронный методический ресурс».

По словам руководителя делегации, начальника управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инги Тигеевой, тюменцы намерены выстраивать профессиональный диалог с коллегами со всех регионов страны.

- В этом году наш выставочный объект связан с празднованием юбилея Тюменской области, которой в этом году исполнилось 75 лет. Продемонстрировали наработки региона в рамках исполнения национальных проектов. Надеемся, что результаты нашей работы будут оценены коллегами и экспертами, и мы вернемся с новыми победами и новым опытом! – поделилась впечатлениями Инга Тигеева.

Напомним, выставка проводится каждый год по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и собирает ведущих специалистов в этой области со всей России. Участниками мероприятия в 2019 году стали около 1,5 тысячи человек, в рамках программы выставки-форума организовано более сотни мероприятий для профессионального сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU