В Ишиме модернизируют службу занятости населения

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-06T17:56:46+03:00

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Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев провёл совещание с сотрудниками центра и приглашёнными экспертами «Федерального центра компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) при участии главы Ишима Федора Шишкина. На совещании, которое прошло 3 октября в Ишимском центре занятости населения, обсудили мероприятия по модернизации службы занятости населения, которые предстоит реализовать в учреждении в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и регионального проекта «Поддержка занятости».

По словам Владимира Сысоева, к 2025 году планируется поэтапно обеспечить деятельность новой модели центров занятости населения как современных кадровых центров. По результатам работы облик службы превратится в современный, комфортный удобный кадровый центр, изменятся и подходы к её работе.

- Службе предстоит не просто оказывать привычные всем услуги, а решать конкретные проблемы в сфере занятости, с которыми сталкиваются многие граждане и работодатели, - отметил Владимир Владимирович.

Как отметил глава Ишима Федор Шишкин, администрация города готова оказать всю необходимую поддержку проекту. По его словам, для города реализуемый региональный проект имеет большую значимость.

Также во время совещания уделили внимание дальнейшему выстраиванию партнерских отношений с работодателями, оказания им помощи по вопросам обеспечения квалифицированными кадрами и развития кадрового потенциала с участием службы занятости населения, сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», Тюменская область – один из 16-ти пилотных регионов, где с 2019 года началась реализация национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU