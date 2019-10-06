Российские писатели посетят Тюменскую область ради «Встречи в провинции»

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-06T17:59:35+03:00

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Российский проект «Большая книга - встречи в провинции» открывается в Тюменской области. Особенность проекта в том, что писатели получают возможность посетить не только крупные города, но и побывать в российской глубинке. В таких местах встречи проходят особенным образом и надолго запоминаются как писателям, так и читателям, сообщается на официальном сайте премии.

С писателем, литературоведом и литературным критиком Майей Кучерской тюменцы смогут встретиться лично. Она, а также Анна Матвеева, писатель, журналист, финалист премии, побывают в Тюменской области в середине октября.

Тюменская областная научная библиотека станет одной из центральных площадок проведения проекта.

Встречи с читателями региона будут проходить с 16 по 18 октября как на площадках тюменских библиотек, в том числе ТОНБ, так и Тюменского госуниверситета. Планируются встречи в Ялуторовске.

Узнать, где и когда можно будет встретиться с финалистами «Большой книги», можно будет чуть позже. Информацию об этом можно получить на официальном сайте ТОНБ, а также на страницах библиотеки в социальных сетях и на Информационном портале культуры Тюменской области и регионального правительства, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU