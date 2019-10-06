В Тобольске после капитального ремонта открылась Детская школа искусств им. Алябьева

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-06T17:41:10+03:00

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В Тобольске после комплексного капитального ремонта вновь распахнула двери Детская школа искусств имени Алябьева. Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, реконструкция проводилась в рамках национального проекта «Культура» и программы «Тобольск-2020».

Для обновлённой школы закуплено современное звуковое, световое, цифровое и мультимедийное оборудование, мебель, музыкальные инструменты, оборудования для организации работы звукозаписывающей студии, кинозала, концертной площадки на открытом воздухе. На первом этаже размещены кабинеты архитектурно-художественного творчества, компьютерной графики и музыкальный зал, на втором этаже расположен выставочный павильон.

Ремонт был начат по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. Во время рабочей поездки глава региона осмотрел вновь открытую школу и проконтролировал качество проведённой реконструкции.

- Мы многое делаем для полноценного развития детей в регионе: строим новые школы, возводим и реконструируем спортивные площадки и комплексы. Эстетическое воспитание, которое ребята получают вот в таких школах искусств, центрах детского творчества, современных, оборудованных всем необходимым – еще одна важная составляющая для гармоничного развития детей, - отметил Александр Моор.

Глава региона добавил, что всё, что делается в регионе в рамках реализации национальных проектов, направлено на повышение качества жизни земляков. В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» на оснащение школы искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами выделены более 10 млн рублей. Сегодня здесь занимаются более 2 тысяч учащихся на девяти отделениях: вокальном, художественно-эстетическом, хореографическом, оркестровом, народных инструментов и других.

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ИСТОЧНИК KP.RU