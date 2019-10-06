Тюменских школьников готовят к выбору профессии с шестого класса

СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-06T17:25:33+03:00

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В Тюменской области завершился первый этап проекта «Билет в будущее» о ранней профессиональной ориентации для учеников 6-11 классов, который реализуется в рамках национального проекта «Образование». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, онлайн-тестирование на платформе проекта прошли более 8 тысяч школьников.

Благодаря онлайн-диагностике можно узнать, насколько школьник готов к выбору профессии и как он владеет основными гибкими навыками (память, внимание, умение работать в команде, логика). Также тестирование выявляет сферу профессиональных интересов подростков и их знания о конкретных компетенциях. Результаты тестов помогают сопоставить способности и интересы и перейти к практическим мероприятиям.

Как отметила директор департамента союза по реализации проектов развития детей и молодежи Евгения Кожевникова, проект показал хорошую динамику в самом начале реализации проекта.

- В онлайн-тестировании в рамках «Билета в будущее» приняли участие 36 регионов страны. Сейчас этап онлайн-диагностики завершен. И главный его итог каждый участник видит в своем личном кабинете. Это результаты тестирования, которые помогут подростку сделать первые шаги к осознанному выбору профессии, - отметила она.

Напомним, проект «Билет в будущее» – проект по ранней профессиональной ориентации учеников 6-11 классов. Методика тестирования основана на научных трудах отечественных ученых и практике экспертов союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который является оператором проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU