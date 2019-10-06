2019-10-06T17:15:13+03:00
Общество

Тюменские волонтёры устроили праздник для пенсионеров в честь Дня пожилого человека

Ребята исполнили песни и дали мастер-класс
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские волонтёры устроили праздник для пенсионеров в честь Дня пожилого человекаТюменские волонтёры устроили праздник для пенсионеров в честь Дня пожилого человека
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Мастер-класс и акустический концерт для группы временного пребывания областного геронтологического центра провели 3 октября волонтёры проекта «Спецотряд». Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, мероприятие состоялось в честь Международного дня пожилых людей.

Для двадцати пожилых людей и ветеранов войны и труда молодёжь исполнила любимые песни старшего поколения – «Подмосковные вечера» и «Проснись и пой», а также провели мастер-класс по созданию картонных подстаканников. Перед тем, как навещать пожилых тюменцев, волонтёры прошли «курс молодого бойца». Ребята должны были понять: готовы ли они работать с пенсионерами, могут ли поддержать разговор с пожилыми, учитывая их физиологические способности.

Как призналась волонтёр Амина Успанова, работая с пенсионерами, она научилась терпимости и усердию.

- Я чувствую своеобразную связь с пожилыми людьми. Общение с ними дает мне теплоту и расслабление. В «Спецотряд» я попала по приглашению подруги, и о своем решении я ни разу не пожалела, - говорит добровольцев.

К слову, опыт у участников проекта – не первый. С августа 2019 года каждую пятницу более 30 школьников, студентов и работающей молодёжи приходят к пожилым людям. Вместе с пенсионерами они рисуют, шьют, мастерят поделки, общаются друг с другом и делятся историями из жизни.

Отметим, в 2019 году организаторы «Спецотряда» выиграли грант для реализации мастер-классов в размере 115 тысяч рублей в конкурсе проектов «Моя идея» и грант в размере 110 тысяч рублей на форуме «Утро-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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