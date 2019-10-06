В Тюменской области пройдёт слёт экоотрядов Российского движения школьников

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-06T17:03:46+03:00

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Слет экоотрядов Российского движения школьников Тюменской области пройдёт на базе загородного центра «Остров детства» с 7 по 9 октября 2019 года. Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, слёт пройдёт для развития межсетевого сотрудничества в области экологии для распространения идей и лучшего опыта воспитания и образования в естественнонаучном направлении.

Среди участников слёта – активисты экологических объединений и школьных лесничеств, которые реализуют свою деятельность под эгидой «Российского движения школьников». В программе предусмотрены теоретические и практические занятия по организации экоотрядов, встреча с экспертным сообществом в области естественно-научной направленности. Благодаря слёту участники приобретут компетенции для составления социальных и научно-исследовательских проектов, организаций акций и конкурсов. Всё это они смогут реализовать в своих муниципальных образованиях.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдёт презентация проекта «Создание интерактивных природосообразных маршрутов «ИнтерПарк» и другие интересные мероприятия для сплочения лидеров экосети Российского движения школьников.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что более 150 детей из разных муниципальных районов Тюменской области приняли участие в XII слёте школьных лесничеств региона, который проходил с 24 по 26 сентября в «Витязе». В течение трёх дней ребята соревновались в знаниях лесных наук.

ИСТОЧНИК KP.RU