Тоболяки побили иностранца и отобрали у него дорогой смартфон

СЕГОДНЯ 07:40 2019-10-07T07:40:56+03:00

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22-летний иностранец обратился за помощью в тобольскую полицию. Мужчина сообщил, что отдыхал в одном из баров города, где между ним и другими посетителями произошел конфликт. В итоге у него отобрали сотовый телефон стоимостью 80 тысяч рублей.

Стражам порядка, выехавшим на место преступления, удалось задержать 20-летнего и 21-летнего подозреваемых. Их доставили в отдел полиции.

– В настоящее время молодые люди свою вину признали и пояснили, что у них с потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку. После потасовки иностранец пошел домой, но фигуранты догнали его и похитили гаджет. Похищенный сотовый телефон изъят у одного из подозреваемых, позже он будет возвращен законному владельцу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Негостеприимным тоболякам грозит лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU