Тоболяки побили иностранца и отобрали у него дорогой смартфон
22-летний иностранец обратился за помощью в тобольскую полицию. Мужчина сообщил, что отдыхал в одном из баров города, где между ним и другими посетителями произошел конфликт. В итоге у него отобрали сотовый телефон стоимостью 80 тысяч рублей.
Стражам порядка, выехавшим на место преступления, удалось задержать 20-летнего и 21-летнего подозреваемых. Их доставили в отдел полиции.
– В настоящее время молодые люди свою вину признали и пояснили, что у них с потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку. После потасовки иностранец пошел домой, но фигуранты догнали его и похитили гаджет. Похищенный сотовый телефон изъят у одного из подозреваемых, позже он будет возвращен законному владельцу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Негостеприимным тоболякам грозит лишение свободы на срок до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU