2019-10-06T16:49:19+03:00
Экономика

Четыре предприятия представят Тюменскую область на форуме «Energy Expo-2019» в Минске

Делегация региона обсудит вопросы, которые касаются нефтегазового комплекса
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: Инвестиционное агентство Тюменской областиФото: Инвестиционное агентство Тюменской области
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Четыре тюменских предприятия – НПП Союзгазтехнология», «Западно-Сибирская Группа Компаний», «Тюмень Прибор» и «Инновационные материалы» – расскажут о достижениях Тюменского региона в нефтехимической сфере на Белорусском энергетическом и экологическом форуме «Energy Expo-2019». Как сообщили в Центре поддержки экспорта Тюменской области, мероприятие пройдёт с 8 по 11 октября 2019 года.

Тюменские предприятие не один год работают на российском рынке услуг и обладают большим опытом работы в нефтяной, газовой и энергетической сфере. Чтобы простимулировать и вовлечь их в экспортную деятельность, на выставке им окажет помощь Центр поддержки экспорта Тюменской области.

Делегация региона обсудит с коллегами вопросы, которые касаются энергетического и электротехнического оборудования для нефтегазового комплекса, автоматических систем управления процессами добычи, сбора, транспортировки, хранения и переработки нефти и газа. Будут рассмотрены технологии строительства и эксплуатации трубопроводов. Также в повестку включены темы нефтеперерабатывающей промышленности и транспорта нефти и нефтепродуктов, нефтепереработки, нефтехимии, химических реагентов, добавок и материалов, вопросы поставок и сбыта нефти, газа и нефтепродуктов.

Стоит отметить, что в Выставочной экспозиции Белорусского энергетического и экологического форума примут участие 300 компаний-экспонентов из 24 стран мира. На площади 8,5 тысяч квадратных метров будут представлены 6 тематических выставок: «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро.», «Технологии для нефтехимической отрасли», «ЭкспоСВЕТ», «Водные и воздушные технологии», «АТОМЭКСПО-Беларусь» и «ЭкспоГОРОД».

ИСТОЧНИК KP.RU

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