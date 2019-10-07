На двух тюменских улицах временно ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-07T07:00:34+03:00

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В Тюмени с 10 октября по 22 ноября ограничат движение транспортных средств по улице Революции на участке от дома № 138-а по улице Мельникайте до пересечения с улицей Салехардской. Такую же меру приготовили для улицы Цимлянской на участке от пересечения с Пышминской до пересечения с улицей Революции.

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени сообщили, что такое решение принято в связи с ремонтом автомобильной дороги по улице Революции. В ведомстве автомобилистов попросили обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

– Для транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне ограничения, а также автомобилей граждан, работающих или проживающих в этом районе, проезд будет разрешен, – сообщили в департаменте, добавив, что объехать участки можно по улице Пышминской, Колхозной, а также по межквартальным проездам.

ИСТОЧНИК KP.RU