На двух тюменских улицах временно ограничат движение транспорта
В Тюмени с 10 октября по 22 ноября ограничат движение транспортных средств по улице Революции на участке от дома № 138-а по улице Мельникайте до пересечения с улицей Салехардской. Такую же меру приготовили для улицы Цимлянской на участке от пересечения с Пышминской до пересечения с улицей Революции.
В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени сообщили, что такое решение принято в связи с ремонтом автомобильной дороги по улице Революции. В ведомстве автомобилистов попросили обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.
– Для транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне ограничения, а также автомобилей граждан, работающих или проживающих в этом районе, проезд будет разрешен, – сообщили в департаменте, добавив, что объехать участки можно по улице Пышминской, Колхозной, а также по межквартальным проездам.
ИСТОЧНИК KP.RU