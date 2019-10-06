2019-10-06T16:37:33+03:00
Экономика

Тюменских школьников научат генерировать бизнес-идеями

«Это бизнес, детки!» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменских школьников научат генерировать бизнес-идеями. Фото: Это бизнес, детки (VK)Тюменских школьников научат генерировать бизнес-идеями. Фото: Это бизнес, детки (VK)
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Более 300 школьников пройдут обучение по трём предпринимательским дисциплинам в новом сезоне образовательного бизнес-проекта для школьников «Это бизнес, детки!». Образовательный проект проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, набор детей уже объявлен; обучение будет проходить с 9 по 23 октября.

Среди дисциплин, которые будут изучать ребята: генерация бизнес-идеи, построение финансовой модели, продвижение своего дела и маркетинг. Помогать постигать азы бизнес-науки ребятам будут менторы – предприниматели из общественного объединения «ОПОРА России». Команда победителей получат путёвку на каникулы в детский лагерь «Ребячья республика», где дети смогут продолжить образование и принять участие в учебно-научной школе «Идефикс».

Для регистрации команды необходимо зайти в группу «ВКонтакте». Организаторами проекта выступили «Мой бизнес», Тюменское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ», «Инвестиционное агентство Тюменской области» при поддержке Правительства Тюменской области.

Отметим, что за три года в проекте приняли участие более тысячи школьников из 30-ти тюменских школ. Проект реализуется в рамках Федерального проекта «Популяризация предпринимательства» при поддержке Правительства Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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