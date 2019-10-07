До пяти лет тюрьмы грозит тюменцу за хищение шестнадцати мешков зерна

СЕГОДНЯ 06:20 2019-10-07T06:20:45+03:00

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В селе Бердюжье ночью в дежурной части полиции раздался звонок. Работник организации сообщил: с территории зерносклада злоумышленник пытается похитить зерно.

– Прибывшие на место преступления сотрудники полиции задержали 23-летнего ранее судимого местного жителя, который грузил мешки в автомобиль. Подозреваемый пояснил, что он проник в зернохранилище через отверстие в стене. Наполнив шестнадцать мешков зерна, мужчина вынес их за территорию, однако больше ничего сделать не успел, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следователем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище». Тюменец может попасть за решетку на пять лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU