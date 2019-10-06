2019-10-06T16:30:07+03:00
Общество

В Увате вскоре откроют Сквер нефтяников

Работа над проектом уже началась
Алена Кульмухаметова
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В Увате вскоре откроют Сквер нефтяников. Фото из группы "Уватский район" в соцсети ВКонтактеВ Увате вскоре откроют Сквер нефтяников. Фото из группы "Уватский район" в соцсети ВКонтакте
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Сквер нефтяников появится в правобережном Увате. По информации администрации Уватского района, сквер разместится напротив будущей школы по проспекту Надежды. Его центральной фигурой станет арт-объект, возможно – медведь.

Площадь соединится с бульваром, по которому вдоль улицы Речной можно будет дойти до физкультурно-оздоровительного комплекса. В сквере предусмотрены качели, навесы, беседки с безопасным беспроводным Интернетом, велодорожки, а рядом – парковка на 30 мест.

По словам главы муниципалитета, просто обустроить площадь не так сложно. В правобережном Увате мало общественных мест.Все они проектируются с нуля и в будущем составят образ Увата, сообщает ИА "Тюменская линия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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