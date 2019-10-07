2019-10-07T05:01:02+03:00
Общество

Погода на 7 октября в Тюмени: солнечно, тепло

Дождя в этот день не будет
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени сегодня солнечно и тепло.В Тюмени сегодня солнечно и тепло.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 октября, утро в Тюмени будет безоблачным. До конца дня небо останется ясным. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до 16 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +19. Вечером столбик термометра опустится до отметки +10 градусов. В этот день ожидается южный ветер 1 метр в секунду.

7 октября почитается память святой Феклы. В народе день назывался Фекла Заревница. С этого дня ночи становятся все темнее, день убывает «лошадиными шагами». В этот день было принято собирать с огорода свеклу. Чтобы узнать предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много желудей – к теплой зиме и «хлебному» лету.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24