Погода на 7 октября в Тюмени: солнечно, тепло

СЕГОДНЯ 05:01 2019-10-07T05:01:02+03:00

Дождя в этот день не будет

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Сегодня, 7 октября, утро в Тюмени будет безоблачным. До конца дня небо останется ясным. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до 16 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +19. Вечером столбик термометра опустится до отметки +10 градусов. В этот день ожидается южный ветер 1 метр в секунду.

7 октября почитается память святой Феклы. В народе день назывался Фекла Заревница. С этого дня ночи становятся все темнее, день убывает «лошадиными шагами». В этот день было принято собирать с огорода свеклу. Чтобы узнать предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много желудей – к теплой зиме и «хлебному» лету.

ИСТОЧНИК KP.RU