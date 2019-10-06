2019-10-06T15:47:52+03:00
Общество

На дороги тюменских сел выйдут новые патрульные автомобили

Новое оборудование поможет в работе полицейским
Алена Кульмухаметова
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На дороги тюменских сел выйдут новые патрульные автомобилиНа дороги тюменских сел выйдут новые патрульные автомобилиФото: Татьяна Коркина
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ГИБДД Тюменской области получает оборудование и транспорт для работы по безопасности дорожного движения.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области, в ближайшее время на патрулирование автодорог в сельской местности выедут пять автомобилей «УАЗ Патриот» повышенной проходимости, а в областном центре автоинспекторы будут нести службу на 11-ти новых автомобилях «Шкода Октавиа». 37 автомобилей ДПС в регионе будут оборудованы медицинскими укладками для оказания помощи пострадавшим в ДТП людям.

Государственной программой Тюменской области в этом году предусмотрено приобретение девяти автомобилей для технического и дорожного контроля, четырех легковых автомобилей и 200 носимых видеорегистраторов для инспекторов ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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