На дороги тюменских сел выйдут новые патрульные автомобили
ГИБДД Тюменской области получает оборудование и транспорт для работы по безопасности дорожного движения.
По данным пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области, в ближайшее время на патрулирование автодорог в сельской местности выедут пять автомобилей «УАЗ Патриот» повышенной проходимости, а в областном центре автоинспекторы будут нести службу на 11-ти новых автомобилях «Шкода Октавиа». 37 автомобилей ДПС в регионе будут оборудованы медицинскими укладками для оказания помощи пострадавшим в ДТП людям.
Государственной программой Тюменской области в этом году предусмотрено приобретение девяти автомобилей для технического и дорожного контроля, четырех легковых автомобилей и 200 носимых видеорегистраторов для инспекторов ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU