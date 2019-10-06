СЕГОДНЯ 15:27 2019-10-06T15:27:34+03:00

В Тюмени, выпав из окна высотки, насмерть разбилась маленькая девочка. Фото из архива

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Страшная трагедия с участием ребенка вновь произошла в Тюмени. Сегодня утром, 6 октября, из окна квартиры, расположенной на 14 этаже многоэтажки по улице Василия Гольцова, выпал ребенок.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Малышка погибла на месте происшествия. Медики лишь смогли констатировать факт смерти.

В полиции информацию о гибели ребенка подтвердили:

— Сообщение о падении четырехлетнего ребёнка с 14-го этажа квартиры на Гольцова, 9 поступило в первый отдел полиции сегодня в 08:27. На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские зафиксировали смерть девочки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работали сотрудники следственного комитета Тюменской области. Они выясняют причину трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU