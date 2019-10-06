2019-10-06T15:09:00+03:00
Общество

Народные приметы обещают тюменцам снежный покров в октябре

Зима в этом году не будет суровой
Алена Кульмухаметова
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Народные приметы обещают тюменцам снежный покров в октябре. Фото с сайта pixabay.comНародные приметы обещают тюменцам снежный покров в октябре. Фото с сайта pixabay.com
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Народные приметы появились не зря. Люди наблюдали, как изменяется природа, вели записи, находили закономерности. Есть наблюдения, которые позволяют сделать прогнозы на грядущую зиму.

По словам руководителя научного исследования «Долгосрочные прогнозы погоды по русскому земледельческому календарю», призера Всероссийской конференции «Шаг в будущее» Людмилы Петраченко, раньше 5 ноября зима не устанавливается.

О зиме, по словам Людмилы, с географической точки зрения можно говорить тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля градусов. О скором наступлении серьезных похолоданий предупредили синички. Они уже прилетели в населенные пункты, а значит, через недельку-другую может начать пролетать первый снежок. Еще одна интересная примета: если сирень сбросила лист, то выпавший снег уже не сойдет.

- Лист на сирени пожух очень рано, в конце августа. Кроме того, в этом году мы отмечаем еще один интересный факт: кусты сиреневых оттенков уже сбросили листья, а белого – стоит с зеленым листом. Обычно они готовились к зиме одновременно. Мы можем сделать вывод, что снег выпадет раньше ноября, но и трескучих морозов в ноябре ждать не стоит.

Кроме того, большое число ягод и шишек предвещало холодную зиму. Природа всегда готовит пропитание для наших меньших братьев. Шишек достаточно, но избытка тоже мы не наблюдаем. Делаем вывод: зима будет среднестатистической. На особое тепло рассчитывать не стоит, но и морозы неделями вряд ли стоять будут.

Примета же о том, что если снег пролетает, то через 40 дней снежный покров ляжет, в Тюменской области не работает. Многолетние наблюдения говорят о том, что эта примета выполняется только в 30% случаев.

Народные приметы говорят о том, что зимы жителям Тюменской области долго ждать не придется. Снег может выпасть уже в октябре, ноябрь будет относительно теплым, а зима – средней: без особого тепла и затяжных морозов, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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