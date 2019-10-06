2019-10-06T14:39:05+03:00
Общество

Поисковики из Тобольска собирают средства на покупку квадрокоптера

Устройство позволяет увидеть местность с высоты, что в разы уменьшит время поисков
Алена Кульмухаметова
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Поисковики из Тобольска собирают средства на покупку квадрокоптера. Фото с сайта pixabay.comПоисковики из Тобольска собирают средства на покупку квадрокоптера. Фото с сайта pixabay.com
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Тобольский поисковой отряд «Феникс» открыл сбор на покупку необходимого оборудования. Бывают ситуации, когда местность труднопроходимая, а на счету каждая минута, шансы на положительный исход поисков можно увеличить при помощи квадрокоптера.

По словам поисковиков, они намереваются отчитываться по каждому пожертвованию. Несколько неравнодушных граждан уже отправили поисковикам некоторое количество денег.

Добавим, что группа «Феникс» объединяет волонтеров, которые помогают искать пропавших людей в г. Тобольске. Это не коммерческая организация, а волонтеры, каждый из которых вносит посильный вклад в общее дело. Они не заменяют полицию и МЧС, но способствуют в той работе, для которой у специальных служб порой недостаточно ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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