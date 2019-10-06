Поисковики из Тобольска собирают средства на покупку квадрокоптера

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-06T14:39:05+03:00

Устройство позволяет увидеть местность с высоты, что в разы уменьшит время поисков

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Тобольский поисковой отряд «Феникс» открыл сбор на покупку необходимого оборудования. Бывают ситуации, когда местность труднопроходимая, а на счету каждая минута, шансы на положительный исход поисков можно увеличить при помощи квадрокоптера.

По словам поисковиков, они намереваются отчитываться по каждому пожертвованию. Несколько неравнодушных граждан уже отправили поисковикам некоторое количество денег.

Добавим, что группа «Феникс» объединяет волонтеров, которые помогают искать пропавших людей в г. Тобольске. Это не коммерческая организация, а волонтеры, каждый из которых вносит посильный вклад в общее дело. Они не заменяют полицию и МЧС, но способствуют в той работе, для которой у специальных служб порой недостаточно ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU