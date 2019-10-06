СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-06T12:48:29+03:00

Ембаевский музей притягивает туристов со всего мира. Фото из группы "Музей с. Ембаево" во ВКонтакте

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Юбилей краеведческой деятельности отметили в селе Ембаево Тюменского района.

По данным местной администрации, Ембаево – одно из старейших поселений Сибири с богатой многовековой историей и неповторимой архитектурой. Чуть больше 25 лет назад активные жители села во главе с директором школы Сулейманом Биктимировым создали музейную экспозицию в здании бывшего магометанского училища, построенного знаменитым местным меценатом Нигматуллой хаджи.

Ни один экспонат здесь не куплен, все предметы старинного быта подарены жителями Ембаево и соседней деревни Тураева. Это поистине народный музей. За четверть века его существования с историей, культурой и традициями сибирских татар познакомилось более 50 тысяч человек. Помимо жителей Тюменского района и области. Ембаевский музей посетили гости из Франции, Германии, Китая, Америки, Италии, Японии и Турции.

Сегодня в музее проходят экскурсии, мастер-классы, сотрудники ведут краеведческие исследования жизни знаменитых односельчан-героев, ветеранов, представителей трудовых династий. При музее создан «Клуб юных экскурсоводов». Дети и подростки изучают историю села, биографии жителей и уже проводят экскурсии для посетителей. В планах – создание виртуального зала краеведческой деятельности села Ембаево.

ИСТОЧНИК KP.RU