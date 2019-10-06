СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-06T12:39:59+03:00

Тобольские школьники на уроках технологии пользуются оборудованием техникума. Фото с сайта pixabay.com

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Школа №16 имени В.П. Неймышева совместно с Тобольским многопрофильным техникумом стала областной пилотной площадкой по реализации «вынесенного урока технологии».

Школьники получили возможность пользоваться современным высокотехнологичным оборудованием техникума. Образовательные программы разделов «Кулинария», «Оформление интерьера», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» ребята изучают комплексными блоками.

«Вынесенные уроки» позволяют учителям тобольской школы, взаимодействуя с педагогами техникума, повышать уровень технологических компетенций и развивать профессиональное мастерство.

Школьникам новый формат уроков пришёлся по вкусу. Они отмечают практическую значимость, доброжелательную атмосферу при проведении занятий и, конечно же, оснащенность и высокотехнологичное оборудование, на котором работают.

Федеральным проектом «Современная школа» (национального проекта «Образование») предусмотрено, что к концу 2024 года 70% школ будут реализовывать программы в сетевой форме.

Это позволит повысить эффективность использования инфраструктуры и расширить возможности детей в освоении программ общего образования, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU